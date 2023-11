Matilde Minelli bronzo ai Mondiali di Padel under 14, la giovane atleta ricevuta in Comune - Tuttoggi.info

La giovanissima gualdese ha ottenuto il terzo posto con la Nazionale italiana in coppia con Vittoria Grimaldi | L'omaggio del sindaco "Un grande onore per la città"

E’ stata ricevuta stamattina (25 novembre) in Comune Matilde Minelli, giovanissima gualdese che con la maglia della nazionale azzurra under 14, ha recentemente vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali Juniores di Padel, svoltisi in Paraguay dal 13 al 18 novembre 2023.

Un risultato eccezionale per Matilde Minelli, ottenuto con la maglia azzurra della Nazionale, in coppia con Vittoria Giraldi, presente anch’essa a Gualdo Tadino e facente parte della stessa squadra di club, ossia il Padel Arena Perugia, dopo aver battuto atlete provenienti da Ecuador, Egitto, Francia, Brasile e Svezia.

La giovane campionessa, che si allena 5 volte a settimana, non è nuova a grandi risultati, come la vittoria ai Campionati Italiani ed il terzo posto ai Campionati Europei, che la certificano come una delle giovani giocatrici di Padel più forti in tutto il mondo. In municipio, a Gualdo Tadino, Matilde è stata accompagnata dai suoi genitori. Il padre Matteo Minelli peraltro sta contribuendo in modo significativo alla pratica e alla diffusione del Padel a Gualdo Tadino ed in tutta l’Umbria.

“Ci tenevamo molto ad avere Matilde qui oggi in Comune – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – perché vincere un bronzo ad un Mondiale non è cosa frequente ed averlo fatto ad un’età così giovane rappresenta un buon viatico per nuovi successi futuri. E’ un grande onore oltre che per la tua famiglia, la tua squadra ed il tuo team anche per l’intera comunità di Gualdo Tadino, perché dimostra che niente è impossibile, anche partendo da un piccolo centro come il nostro si possono ottenere grandi risultati”.

“E’ stata un’emozione incredibile partecipare al Mondiale di Padel in Paraguay – ha dichiarato infine Matilde Minelli – e vincere la medaglia di bronzo con l’Italia. E’ stata una bellissima esperienza sia per il successo ottenuto ma soprattutto per il senso di squadra che si è creato insieme alle mie compagne di nazionale”.