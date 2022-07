È stata trasportata in ospedale in codice giallo la conducente di una delle due autovetture coinvolte in uno scontro occorso all’incrocio di Castiglione della Valle, una frazione del comune Marsciano.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di sabato 2 luglio 2022: la signora conducente della Matiz e stata trasportata in ospedale dal 118 in codice giallo, probabilmente ha rotto una gamba.