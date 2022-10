Marijuana e 10mila euro nascosti in casa, arrestato commerciante ternano - Tuttoggi

Commerciante ternano in manette, controlli dei carabinieri scattati dopo che aveva lasciato l'auto in strada creando intralcio alla circolazione

Ha lasciato l’auto praticamente in mezzo alla strada, creando intralcio alla circolazione, per entrare in un bar. Ed all’arrivo dei carabinieri della stazione di Terni si è mostrato molto nervoso, ammettendo di essere un consumatore di droghe leggere e di avere in casa della droga per il confezionamento di uno spinello. Quello che poi i militari dell’Arma hanno trovato nella sua abitazione ha portato ad arrestare l’uomo, un commerciante ternano cinquantenne.

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa: i carabinieri hanno infatti perquisito l’abitazione del 50enne, rinvenendo, in camera da letto, poco più di 200 grammi di marijuana, circa 3 grammi di hashish e vari semi di canapa. Non solo: in casa c’erano anche oltre 10mila euro in contanti, che il commerciante ternano ha giustificato come provento della sua attività economica. Una versione, però, che non ha convinto i militari, che lo hanno tratto in arresto, ai domiciliari, sequestrando lo stupefacente ed i contanti. Dopo la convalida dell’arresto per il cinquantenne è stato disposto l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria.