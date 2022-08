Marco Masini in concerto in piazza a Scheggino il 22 agosto - Tuttoggi

Sarà un concerto-intervista, con il cantautore e pianista che si confronterà anche con il pubblico raccontando aneddoti ed il suo vissuto musicale

C’è grande attesa per il concerto di Marco Masini a Scheggino in programma lunedì 22 agosto alle ore 21. La serata incontro con il noto artista italiano è inserita all’interno della sesta edizione del Festival internazionale Green music e del cartellone di eventi estivi schegginesi “Neraviglioso“. Sarà un concerto-intervista, con il cantautore e pianista che si confronterà anche con il pubblico raccontando aneddoti ed il suo vissuto musicale.

L’appuntamento è a partire dalle ore 21 in piazza Carlo Urbani. L’ingresso prevede la partecipazione ad una “asta pazza” (15 euro per il posto a sedere, 10 euro per quello in piedi) che vedrà anche l’estrazione di un ricco premio per i partecipanti. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 0743.613232 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì.