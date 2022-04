Marcia della Pace e viabilità, cambi e divieti ad Assisi e Bastia Umbra il 24 aprile - Tuttoggi

E ad Assisi centro analogo divieto in viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, Piaggia San Francesco (tratto superiore con accesso e uscita da Viale Marconi), Borgo San Pietro (tratto sino a civico n. 38), Piazza Giovanni Paolo II, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, via Merry del Val, Largo Lubich, via San Francesco, via Ponte dei Galli e zone antistanti arco di San Giacomo (si potrà invece parcheggiare nel parcheggio di San Giacomo) .



Dalle 9 di domenica mattina fino al termine della Marcia della Pace e dell’esodo, vige poi il divieto di circolazione sulle seguenti vie e piazze: Santa Maria degli Angeli – via Becchetti, via De Gasperi, Piazza Garibaldi, Piazza Porziuncola, Via Patrono d’Italia (tratto da via Los Angeles a via Protomartiri Francescani). Assisi Centro – Borgo San Pietro, Piazza San Pietro, Piaggia San Pietro, Piazzetta Bonghi, via Frate Elia, Piazza Inferiore San Francesco, Largo Gregorio IX, via Padre Domenico Stella, via Giorgetti, via San Francesco, via Fortini, Piazza Verdi.

Ci saranno disagi alla circolazione dalle 11 e divieto di circolazione nel momento di passaggio della Marcia e comunque secondo le necessità e sempre fino al termine della manifestazione e dell’esodo, sulle seguenti vie e piazze: Santa Maria degli Angeli – via Ermini (tratto da via San Costanzo a via Los Angeles), via Los Angeles (tratto da via Mezzo Miglio a via IV Novembre), via Carducci, via Patrono d’Italia (tratto da via Protomartiri Francescani a via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari). Assisi Centro – viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari, viale Marconi, via Vittorio Emanuele II (tratto da viale Marconi a via Padre Giorgi), Piazza Giovanni Paolo II.

Ci saranno disagi alla circolazione dalle 11 e divieto di accesso nel momento di passaggio della Marcia della Pace e comunque secondo le necessità e sempre fino al termine della manifestazione e dell’esodo, per tutti i veicoli, eccetto autorizzati, in via Maratona da via Tescio, via Ospedale delle Pareti da Bastia Umbra (Ponte sul Tescio), via Insula Romana da via Ospedale delle Pareti, via Francesca da via di Valecchie (direzione ovest), via Vittorio Emanuele II da via Petrosa (senso discendente), via Campiglione senso ascendente direzione Assisi dalla intersezione con via San Vetturino (la viabilità per l’ospedale di Assisi sarà garantita da via Campiglione, via San Giovanni, via dell’Isola), Piazza Dante Alighieri da via D’Annunzio, via D’Annunzio da via Santa Maria Maddalena, via Manzoni dalla rotatoria di Via Borsi (direzione via Patrono d’Italia) e in tutte le traverse che confluiscono in via Patrono d’Italia. Durante le fasce di interdizione della circolazione è possibile comunque raggiungere il centro di Assisi dalla SS 75 Uscita Rivotorto – SR 147 Frazione Viole – Via Madonna dell’Olivo.

A Bastia Umbra, in occasione della Marcia della Pace, la giunta comunale ha invece disposto la chiusura del traffico veicolare nella frazione di Ospedalicchio, dal confine con il Comune di Perugia fino a via Roma al confine con il Comune di Assisi. Pertanto, sarà istituita dalle 10 di domenica e fino al termine della manifestazione la chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie e tutte le relative traverse che in esse si immettono: via Maccara, via Luisa Spagnoli, via dell’Aeroporto all’intersezione con via Andrea Costa, via Monte Vettore all’intersezione con via Santa Lucia, via San Bartolo all’intersezione con via Marzabotto, via Mattei all’intersezione con via Andrea Costa, via Campiglione all’intersezione con via Mantovani, via Gramsci all’intersezione con via Cambogia, e tutte le traverse che si immettono in via Don Fulvio Scialba, via Mario Poletti, viale del Popolo, via Bastiola, via Firenze, piazza G. Mazzini, via Roma (fino al confine con il Comune di Assisi). Per consentire inoltre il regolare svolgimento della manifestazione è istituito il divieto di sosta con rimozione, dalle 8 alle 16 in via Firenze sul lato destro nel tratto compreso tra via delle Officine e via del Conservificio, piazza G. Mazzini nel tratto compreso tra via G. Garibaldi e via Roma, via Roma nel tratto compreso tra piazza G. Mazzini e via Vittorio Veneto.