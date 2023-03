Manutenzione sulla rete idrica a Narni il 30 e il 31 marzo

Aree interessate

Il cantiere, dalle 22.00 di giovedì 30 marzo alle 6.00 di venerdì 31 marzo, interesserà Via Porta della Fiera, Via San Francesco, Via Aurelio Saffi, Via Aurora, Via Benedetto Cairoli, Via Garibaldi,

Via dell’Asilo, Via Gattamelata, Via del Campanile, Via XIII Giugno, Via Mazzini, Via Santa Maria Impensole, Via Marcellina, Via San Giuseppe, Via Marconi, Via dei Priori, Via dei Nobili, Via dei Senetrari, Via del Suffragio, Via del Gelsomino, Via San Bernardo, Via del Troio, Via del

Comune, Via della Pigna, Via del Mandorlo, Piazza Galeotto Marzio, Via Arco Romano, Via delle Mura, Via dell’Oratorio, Via Valeriani, Via del Fico, Via della Pinciana, Via della Vite, Via delle Torri, Via Trento, Via degli Orti, Via Bocciarelli, Via Ferrucci, Vicolo Stretto, Via dell’Angolo,

Via della Mora, Via dell’Arco, Via del Votano, Via della Costa, Via dei Tre Ponti, Via Cardoli, Via Martiri Partigiani.