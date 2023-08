Manifestazione ciclistica al Giro della Rocca, cambia la viabilità - Tuttoggi.info

La manifestazione ciclistica per la categoria giovanissimi si svolgerà lungo via Gattaponi, via Giro del Ponte e piazza Campello

Rinviato causa maltempo lo scorso 3 giugno, il 3° Memorial Francesco Cesarini – 3° Trofeo Castellani Impianti è in programma domenica 5 agosto. La manifestazione ciclistica per la categoria giovanissimi si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00, lungo via Gattaponi, via Giro del Ponte e piazza Campello.

Per consentire il regolare svolgimento della competizione il 5 agosto dalle ore 8.00 alle 20.00 è vietata la sosta, con l’obbligo della rimozione, in via Matteo Gattaponi, via Giro del Ponte e in piazza Campello nelle aree di sosta comprese tra l’ingresso del Convitto, via Matteo Gattaponi e via Giro Del Ponte.

Sempre domenica, ma dalle ore 12.00 alle 20.00 il divieto di sosta, sempre con obbligo di rimozione interesserà piazza Campello nelle aree antistanti Palazzo Campello, l’ex Chiesa San Simone e ambo i lati in direzione via Aurelio Saffi. Coloro che hanno l’abbonamento per la sosta nelle aree a pagamento, residenti o domiciliati nelle aree interessate dall’ordinanza, potranno sostare in tutte le aree di sosta a pagamento del centro storico.

Negli stessi orari (12.00-20.00) la circolazione veicolare è sospesa in via Matteo Gattaponi, via Giro del Ponte, piazza Campello (area compresa tra l’ingresso del Convitto, via Matteo Gattaponi e via Giro del Ponte), mentre il semaforo di via Brignone – via Arco di Druso verrà spento e la circolazione avverrà a senso unico rispettando il senso di marcia.

In ultimo, sempre dalle ore 12.00 alle 20.00, in deroga ai divieti contenuti nell’ordinanza, i veicoli partecipanti alla manifestazione potranno accedere in piazza del Comune.