Mammografie ed ecografie gratis con la Carovana della prevenzione - Tuttoggi.info

Due giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno a Spoleto grazie all’associazione Plastica2020 aps. Arriva infatti in città “La Carovana della prevenzione” della Komen Italia. In programma ci sono ecografie e mammografie gratuite ma anche due importanti incontri pubblici. Il tutto grazie alla donazione di una spoletina

L’associazione Plastica2020 aps è infatti riuscita ad avvalersi della prestigiosa collaborazione della Komen Italia, per mettere in pratica quella che da sempre è la sua mission: diffondere concretamente la prevenzione.

Con la Carovana della prevenzione 100 prestazioni gratuite

La “Carovana della prevenzione” farà tappa a Spoleto, nella centralissima Piazza della Vittoria, il prossimo 22 e 23 Novembre.

Plastica2020 torna in campo attivamente con strumenti diagnostici e consulenze mediche gratuite in favore della collettività. Due delle unità mobili della Komen Italia, dotate di equipe medica e strumentazione diagnostica, sosteranno sull’ampio slargo della rotonda antistante l’ingresso di Piazza della Vittoria.

In due giorni verranno effettuate 100 prestazioni (ecografie per donne under 40 e mammografie per donne tra 40-49 e over 69).

Ecco il link di prenotazione per tutte le donne interessate e che rientrano in tali parametri: https://komen.it/evento/spoleto-22-23novembre2025/ . Basterà un click per accedere, compilare il form, inviarlo e attendere la mail di convocazione per la prestazione. Nulla di più semplice e veloce per beneficiare di un consulto medico e/o esame diagnostico a completamento dell’offerta del servizio sanitario nazionale dei LEA.

Due incontri sulla prevenzione

Non solo. In contemporanea, Plastica2020 ha organizzato due eventi dedicati. Sabato 22 novembre alle 16,30 presso l’Auditorium San Gregorio in Piazza Garibaldi, si terrà il convegno “PREVENGO ANCH’IO”, un incontro ricco di vari professionisti che affronteranno il tema della prevenzione. Con la Dott.ssa Maura Scarponi si parlerà di corretta alimentazione, la Dott.ssa Debora De Angelis e la Dott.ssa Chiara Cappuccini forniranno una panoramica sull’importanza di effettuare esami di screening HPV e HCV tumore al colon, la Dott.ssa Camilla Ramaccini metterà in luce l’importanza del supporto psicologico nell’affrontare il vissuto relativo alla malattia in tutte le sue fasi, dalla diagnosi al follow up, la Dott.ssa Annalisa Stocchi esporrà tematiche di diagnosi e attività preventive del tumore al seno e un rappresentante delle assicurazioni Generali presenterà prodotti assicurativi a tutela e garanzia della salute del cittadino.

Domenica 23 novembre alle ore 10,30 presso i locali dell’ex Bingo – Palestra La Fenice, invece, si svolgerà un evento particolarmente coinvolgente, anch’esso gratuito e trasversale rivolto alle donne di tutte le età: “VENGO ANCH’IO” a cura della Dott.ssa Cristina Bernard. Si parlerà del benessere del pavimento pelvico e della sessualità come strumento di conoscenza e cambiamento nelle stagioni della vita. Attraverso esercizi aiuterà ad ascoltare il proprio corpo, la propria intimità. Con parole specifiche, semplici, con velata e garbata ironia verrà affrontato un tema importante, spogliandolo dal pudore e dai pregiudizi che, ancora oggi, le donne subiscono da certi retaggi culturali. Insegnerà a relazionarsi con se stesse nei continui cambiamenti ormonali e fisiologici, a liberare le emozioni ed il corpo da chiusure e limiti dati dallo stress, dal senso del dovere, da pesi ed inibizioni legittimando ognuno di noi a liberare il proprio corpo per farlo respirare.



Evento possibile grazie a una donazione

Plastica2020 ha potuto offrire gratuitamente questa importante opportunità grazie alla generosa donazione di una sua cara associata la quale con questo gesto ha voluto rendersi utile perché, come lei stessa afferma: “Quando il tumore al seno ti colpisce, ti fa perdere l’equilibrio e ti fa vacillare, molto spesso finisci a terra e purtroppo non tutte si rialzano. Ma per evitare di cadere c’è solo una cosa che puoi fare: prenderlo in tempo. Per questo stai attenta e abbi cura di te stessa, perché la prevenzione e la diagnosi precoce sono gli strumenti più preziosi che hai. Affinché a tutte noi un giorno possano dire: l’abbiamo preso in tempo”.

Da ultimo, ma non certo per importanza, non possono non essere menzionati il Comune di Spoleto che onora l’attività associativa e di volontariato tramite il Patrocinio dell’evento, nonché gli sponsor che hanno riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, credendo e supportando Plastica2020 nella realizzazione del progetto: La Felice Ginnastica Spoleto, Lions Club Spoleto, Farmacia Madonna della Stella, le assicurazioni Generali e Don Pierluigi Morlino, il quale ha messo a disposizione i locali dell’Auditorium San Gregorio.

Ancora una volta l’impegno nell’ambito del volontariato vede Plastica2020 in prima linea affinché la prevenzione non sia soltanto fatta di parole, pur sempre preziose, ma di atti concreti.

Chi è Komen Italia

Komen Italia è un’organizzazione di volontariato che ha sede a Roma. Si adopera costantemente per la prevenzione, attua iniziative a supporto delle donne che si confrontano con la patologia del tumore al seno, con il miglioramento della qualità delle cure e potenziamento delle strutture cliniche. La mission per la prevenzione viene applicata in tutt’Italia anche attraverso i comitati di Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia e opera in collaborazione con una vasta rete di associazioni “amiche” di tutto il territorio nazionale. Uno degli eventi simbolo della Komen Italia è la famosa “RACE FOR THE CURE”, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo, che unisce sport, salute e solidarietà.

