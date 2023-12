Maltrattava la ex, braccialetto elettronico per Rudy Guede

Il provvedimento su richiesta della Procura di Viterbo nei confronti dell'ivoriano scontata la condanna per l'omicidio di Meredith Kercher

Tanti i commenti sui nuovi guai per Rudy Guede, il perugino di origine ivoriana unico condannato per la morte di Meredith Kercher. Oggi, mercoledì, i giudici, su richiesta della Procura di Viterbo, gli hanno imposto il divieto di avvicinamento all’ex compagna, dopo la denuncia da lei presentata per lesioni personali, maltrattamenti e denuncia. Per accertarsi che non si avvicini alla donna, a Guede è stato applicato il braccialetto elettronico.

Il 36enne era stato scarcerato lo scorso giugno dopo 13 anni di reclusione per l’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

Amanda Knox, contattata dall’Ansa, ha avuto solo parole per la donna: “Mi dispiace tanto per la sua ex compagna”.