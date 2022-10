Maltrattamenti ai bimbi, maestra della materna condannata a 1 anno e 4 mesi

A denunciare alla polizia di Orvieto presunti maltrattamenti messi in atto dalla maestra, all’epoca 47enne, erano stati alcuni genitori. Era quindi scattata un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Terni che si era avvalsa anche dell’uso di microcamere all’interno del plesso scolastico. Immagini che avevano documentato diversi episodi di “abuso dei metodi di correzione e disciplina”. La maestra avrebbe infatti umiliato più volte e maltrattato alcuni bambini della scuola d’infanzia dove all’epoca lavorava. Era appunto scattata la misura cautelare dell’interdizione dall’insegnamento per 9 mesi. Quindi il lungo processo penale, conclusosi ora in primo grado con la condanna per la donna.