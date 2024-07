Malore improvviso, morta a 36 anni la giornalista Marica Remoli - Tuttoggi.info

Montefalco e Foligno piangono la scomparsa improvvisa di Marica Remoli, giornalista, organizzatrice di eventi, creator digitale. Classe 1988, la sua vita è stata stroncata nella giornata di domenica da un malore, sopraggiunto dopo 3 settimane di ricovero in ospedale dopo alcuni problemi di salute alla schiena.

Aveva iniziato l’attività giornalista quando era appena ventenne nella redazione di Foligno de Il Giornale dell’Umbria, attività che l’aveva vista in prima linea per diversi anni. A lungo aveva anche gestito un blog di moda curvy molto apprezzato. Ideatrice di iniziative culturali di successo nel circondario, come qualche anno fa “Formato ridotto live” insieme ad alcuni amici, o appena nel febbraio scorso, per citare l’ultimo in ordine di tempo, “Tutto l’amore del mondo” a Montefalco, Marica Remoli aveva vissuto negli ultimi tre anni nei Paesi Bassi. Di recente era tornata in Italia e proprio durante il trasloco – aveva raccontato lei stessa sui social network – facendosi male alla schiena aveva scoperto di avere un’ernia al disco ed una forte lombosciatalgia. Era rimasta in ospedale per tre settimane e sabato scorso era stata dimessa. Il giorno successivo, però, il decesso improvviso nella sua abitazione, lasciando nello sconforto i tanti che la conoscevano.

Ai familiari di Marica giungano le condoglianze della redazione di Tuttoggi.info