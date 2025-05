Niente caldo africano e tanta pioggia, sole solo nel weekend: le previsioni meteo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Niente caldo africano ma, anzi, tanta pioggia con temporali attesi sull’Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 9 maggio, e per i giorni a venire. All’orizzonte, infatti, un ciclone simil-tropicale che porterà più rovesci che sole, ma anche una tregua dalle piogge nel weekend in arrivo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, almeno fino al 23-24 di questo mese, il caldo africano non arriverà, anzi. Ci saranno ancora rovesci e, addirittura, la prossima settimana arriverà un ciclone simil-tropicale. Ma non si vive solo di brutte notizie e nel weekend il sole tornerà.

Nelle prossime ore, i rovesci più intensi sono previsti sul Nord-Ovest, specie in Piemonte, ma un generale peggioramento interesserà anche gran parte del meridione. Andrà meglio al Centro? In parte sì, anche se dei temporali sono in agguato soprattutto sulle regioni adriatiche. In sintesi, anche il venerdì sarà molto instabile e la città più calda d’Italia toccherà solamente 25°C. Un maggio mite.

Nel weekend, però, le temperature saliranno e tornerà un bel sole, anche se non per tutti: sabato avremo delle nubi al Nord e su parte del Centro con locali piovaschi nelle ore pomeridiane. Le massime saliranno, ma non supereranno i 26-27°C.

Per la Festa della Mamma, domenica 11 maggio, il tempo sarà ancora soleggiato, simile al sabato ma con differenze: al mattino il sole sarà prevalente, ma nel pomeriggio sono previsti degli scrosci in Sardegna e sui rilievi. Insomma, un fine settimana discreto ma non caldo e non pienamente soleggiato ovunque. Ci accontenteremo.

La notizia arriva dal meteo della prossima settimana: un ciclone simil-tropicale potrebbe portare la doppietta ‘100 e 100’, 100 litri di pioggia per metro quadrato e 100 km/h di vento; al momento, le proiezioni modellistiche vedono, da giovedì 15 maggio, lo sviluppo e lo spostamento del ciclone dall’Algeria verso Sardegna e poi meridione: è una previsione a lunga scadenza, cioè a lunga distanza temporale, ma da molti giorni i calcolatori confermano questo mostro con connotati simil-tropicali.

I connotati simil-tropicali previsti sono il ‘cuore caldo’ nell’occhio del ciclone e la doppietta nubifragi+vento come avviene durante gli uragani. ‘Cuore caldo’ significa temperature più elevate al centro, con alimentazione attiva da parte del calore e dell’energia del mare: speriamo che le previsioni a lunga scadenza abbiano visto male.

Intanto prepariamoci agli ultimi temporali diffusi delle prossime ore, poi nel weekend finalmente tornerà un po’ di sole, anche se non pienamente convinto.

Venerdì 9. Al Nord: rovesci e schiarite. Al Centro: soleggiato, ma con temporali sugli Appennini. Al Sud: peggioramento con rovesci sparsi.

Sabato 10. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio. Al Centro: più soleggiato che piovoso. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Domenica 11. Al Nord: spesso soleggiato, qualche rovescio sui monti. Al Centro: soleggiato, più nubi in Sardegna. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: peggiora da lunedì; ciclone simil-tropicale in arrivo da giovedì 15.