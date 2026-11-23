Con l’approvazione della legge Umbria Circolare, la Regione compie una scelta precisa sulla gestione dei rifiuti. Una scelta che il Movimento 5 Stelle sostiene da anni e che oggi trova una risposta legislativa. Come Gruppo territoriale M5s Assisi-Bastia accogliamo con soddisfazione questo risultato, che punta sulla riduzione dei rifiuti, sul riuso e sul recupero della materia, superando un modello fondato prevalentemente sullo smaltimento.

Il superamento del progetto di un nuovo inceneritore, dal costo stimato superiore ai 250 milioni di euro, rappresenta una delle scelte politiche più importanti di questo percorso. La Regione punta su un sistema che privilegi il recupero della materia e riduca progressivamente il ricorso alle discariche, con l’obiettivo di raggiungere l’80% di raccolta differenziata entro il 2030.

Tra le novità della legge c’è anche l’introduzione progressiva della tariffa puntuale, che permetterà di collegare una parte della bolletta alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Un sistema più equo, che premia chi differenzia correttamente e riduce i rifiuti, con la possibilità di risparmiare sui costi del servizio. La riforma rafforza inoltre le garanzie occupazionali per i circa 1.600 lavoratori del settore e valorizza il ruolo del Terzo Settore.

Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca per il lavoro svolto e per aver portato avanti una delle scelte qualificanti del programma del Movimento 5 Stelle. Ringraziamo inoltre la presidente della Regione Stefania Proietti e tutte le forze della maggioranza che hanno contribuito all’approvazione della legge.

La sfida ora è tradurre gli obiettivi della legge in risultati per i territori, migliorando la gestione dei rifiuti e rendendo il servizio più efficiente ed equo per cittadini e famiglie.

Gruppo territoriale M5s Assisi-Bastia