Lutto nel mondo dell’arte, è morto il Maestro Luciano Boccardini

Nato a Roma, aveva deciso di trasferirsi in Umbria. I suoi quadri esposti nei più prestigiosi musei del mondo

Si è spento all’età di 87 anni il Maestro Luciano Boccardini. La triste notizia è stata data dal figlio Luca, con un omaggio al padre, attraverso una sua frase: “Vorrei che fra tutte le opere che ho creato, quella più bella da ricordare sia la mia stessa vita”.

E nelle tante attestazioni di cordoglio viene ricordato con stima e affetto l’uomo Luciano Boccardini, oltre che il grande artista. Nato a Roma, Luciano Boccardini aveva deciso di trasferirsi in Umbria, tra Foligno, Perugia e Pierantonio di Umbertide, dove aveva il suo studio dal quale sono uscite tante memorabili tele. Alcune sono esposte nei più prestigiosi musei internazionali: la Galleria d’arte contemporanea di Madrid, la Galleria d’arte Moderna di Stoccarda, La Modern art Gallery di New York, il museo di arte moderna di Roma, il Museo di arte contemporanea di Mosca.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso cordoglio per la scomparsa del Maestro. Proprio il capoluogo umbro aveva ospitato la sua ultima mostra antologica. Presso la Domus Pauperum di corso Garibaldi, infatti, lo scorso ottobre in tanti hanno ammirato le opere principali della sua vasta e originale produzione, create dagli anni Settanta ai giorni nostri. A Perugia mancherà un personaggio dello spessore di Boccardini per la sua grande levatura culturale e il suo immenso amore per l’arte. L’amministrazione esprime la sua vicinanza ai figli Luca, Massimo e Simone e a tutta la famiglia del Maestro.