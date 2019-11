Lutto in Umbria e Toscana: prematuramente scomparso Andrea Jengo, direttore delle sedi Rai locali

La città serafica, l’Umbria e la Toscana piangono Andrea Jengo. Sessantacinque anni, direttore della sede Rai della Toscana e dell’Umbria, Jengo è morto a Roma, in ospedale: i funerali si terranno il 14 novembre pomeriggio ad Assisi dove risiedeva dal 1979.

Nato a Roma il 24 maggio, il giornalista, dopo un periodo di impegno sindacale nell’ amministrazione penitenziaria era entrato come funzionario in Rai ricoprendo incarichi di prestigio.

Era stato direttore della sede Rai di Ancona e poi da 13 anni di quella di Perugia. Da nove guidava contemporaneamente anche la sede Rai di Firenze, oltre a quella del capoluogo umbro.

A dare la notizia della scomparsa è stata l’Associazione stampa della Toscana il cui presidente Sandro Bennucci e organismi dirigenti esprimono alla moglie Emilia, alla figlia Alessandra, ai colleghi e ai dipendenti Rai della Toscana sentite condoglianze, partecipando al loro dolore.

Messaggi di cordoglio anche dalle istituzioni: La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, “esprime profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa di Andrea Jengo”, mentre Luciano Bacchetta, presidente della Provincia di Perugia, parla di una “Una notizia che lascia sgomenti. Jengo era un mio carissimo amico e già so che mi mancherà. Mi unisco a quel senso di impotenza di fronte a una morte prematura che lascia un grande vuoto in chi ha avuto l’onore e il piacere di conoscerlo”, il messaggio.

“La città di Assisi è profondamente addolorata – ha dichiarato il sindaco Stefania Proietti – per l’improvvisa morte di Andrea Jengo, dirigente Rai di notevoli capacità e sensibilità, figlio di questa terra da lui tanto amata e sostenuta. La sua scomparsa lascia un grande vuoto in chi ha ha avuto il privilegio di conoscerlo, apprezzarlo e amarlo. A nome personale, dell’amministrazione e della cittadinanza abbraccio i familiari in questo triste evento”.

“Abbiamo avuto il privilegio di conoscere Andrea Jengo, in questo giorno di lutto ci stringiamo alla famiglia Jengo con sincero affetto per la scomparsa di Andrea ed esprimiamo con grande dolore il nostro cordoglio”, aggiungono i Socialisti di Assisi in una nota di cordoglio firmata dal segretario Luigi Bastianini.

