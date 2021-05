La scomparsa del locale presidente del Tribunale per i diritti del malato | Il cordoglio di Cittadinanzattiva Umbria

Lutto a Orvieto per la morte di Odero Montanini, presidente del Tribunale per i diritti del malato locale.

La notizia è stata data, con sincera commozione, da Cittadinanzattiva Umbria: “Con grande commozione comunichiamo la notizia della scomparsa di un nostro grande Attivista, Odero Montanini, presidente del Tribunale per i diritti del malato di Orvieto. Persona di grande generosità ed intelligenza, pronto alla battuta e solerte nell’impegno, lascia un vuoto grandissimo in tutta Cittadinanzattiva Umbria”.

Montanini, come presidente del Tribunale per i diritti del malato di Orvieto, si era sempre battuto affinché gli orvietani, specialmente le persone più in difficoltà, avessero accesso ai servizi sanitari e sociali. In particolare le persone anziane.

Numerose le attestazioni di cordoglio alla famiglia Montanini.