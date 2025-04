Lunedì a Palermo i funerali di Laura Papadia, lutto cittadino a Spoleto - Tuttoggi.info

Si terranno lunedì 14 aprile alle ore 10, nella chiesa dei Vespri nel cimitero di Sant’Orsola a Palermo i funerali di Laura Papadia, la 36enne uccisa a Spoleto il 26 marzo dal marito. Dopo che la comunità spoletina le ha potuto rendere omaggio nella camera ardente allestita giovedì e venerdì, la salma della giovane vittima di femminicidio è tornata nella sua Sicilia per l’estremo saluto.

In concomitanza con i funerali di Laura Papadia, l’amministrazione comunale di Spoleto ha disposto il lutto cittadino. Come comunicato lo scorso 27 marzo, il Comune di Spoleto esporrà a Palazzo comunale le bandiere a mezz’asta e listate a lutto. Contestualmente è prevista la sospensione delle attività commerciali, sociali, sportive e produttive in segno di raccoglimento, dalle ore 10 alle ore 11.