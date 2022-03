L'umbro Vincenzo Diana tra i vincitori del premio America Giovani - Tuttoggi

L’assisano Vincenzo Diana è stato insignito del Premio America Giovani da parte della Fondazione Italia USA. Si tratta di un riconoscimento attribuito ai migliori giovani neolaureati delle università italiane e non sono possibili autocandidature: le candidature dipendono dalla banca dati delle università italiane. I vincitori, inoltre, hanno potuto aderire al master executive di alta formazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” in cui è presente un corpo docente di caratura internazionale.



“Ho concluso il mio percorso di studi triennale in Economia Aziendale, indirizzo Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, con 110/110 e lode e con una media aritmetica di 29.857, discutendo una tesi di laurea intitolata |Special Purpose Acquisition Company (SPAC): il caso “Banca Illimity”. Attualmente sono studente magistrale in Finanza e Metodi Quantitativi per l’Economia presso l’Università degli Studi di Perugia”, spiega Vincenzo Diana.

Nei giorni scorsi lo studente assisano è stato ricevuto dal sindaco di Assisi Stefania Proietti e ha ricevuto una lettera di congratulazioni da parte del Magnifico Rettore Prof. Maurizio Oliviero dell’Università degli Studi di Perugia. Il ministro dell’Università Maria Cristina Messa, in un messaggio agli studenti del master, ha auspicato che “questa esperienza formativa contribuisca a formare menti aperte, visionarie, coraggiose, capaci di scuotere e rinnovare ancor più in positivo l’immagine del nostro Paese nel mondo. Il contributo dei giovani è fondamentale. A loro spetta il compito di immaginare, realizzare e promuovere l’Italia del futuro”.