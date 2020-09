L'umbro Antonio Luna vince il Premio Caravaggio 2020 dedicato alla letteratura - Tuttoggi

Antonio Luna è nativo di Spello, ha vissuto a Perugia e risiede a Terni. Già vice Sindaco di Spello, è Presidente dei Borghi più belli d’Italia in Umbria

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato ogni anno a un solo autore tra quelli candidati al Concorso Letterario Nazionale di Narrativa e Poesia “Argentario”.

La giuria infatti, oltre a predisporre separate classifiche per le quattro sezioni del concorso – narrativa edita, narrativa inedita, poesia edita e poesia inedita – seleziona l’opera maggiormente distintasi tra tutte quelle pervenute.

Per il 2020 la Presidente del concorso Laura Pieroni ha conferito l’ambito premio al romanzoLe tre verità di Antonio Luna, prescelto tra centinaia di testi in gara, provenienti da tutta Italia. Di questi ben 222, sono stati considerati di valore e inseriti in classifica, a riprova della qualità del concorso.

Nati nel 2015 per volontà dell’Associazione culturale Metamorphosis di Roma, il Concorso e il Premio hanno il patrocinio del Comune di Monte Argentario (GR).

Il riferimento al Caravaggio vuole peraltro essere un omaggio celebrativo alla genialità e all’alta valenza espressiva dell’illustre artista, morto il 18 luglio 1610 proprio a Porto Ercole, dove appunto si tiene la premiazione.

Chi è Antonio Luna

Antonio Luna è nativo di Spello, ha vissuto a Perugia e risiede a Terni. Già vice Sindaco di Spello, attuale Presidente dei Borghi più belli d’Italia in Umbria, collaboratore giornalistico in gioventù e autore di guide turistiche e saggi, a 55 anni ottiene con il Caravaggio il quinto primo premio nazionale di narrativa e il 13° riconoscimento complessivo, grazie al suo fortunato romanzo d’esordio.

Edito per i tipi della Robin Edizioni di Torino (collana Robin & Sons), Le tre verità è un giallo storico ambientato a Berlino negli anni della presa del potere di Hitler; un’opera che narrando il passato, racconta il presente, tra tecniche di manipolazioni di massa e perversioni del potere.

A causa del protrarsi delle misure di sicurezza anti-Covid, la cerimonia di conferimento dei premi si svolgerà a Porto Ercole nel 2021, unitamente a quella del prossimo Concorso Letterario Nazionale Argentario – VI Edizione.