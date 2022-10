Lugnano, mancano i medici: pazienti assistiti dai dottori di Amelia - Tuttoggi

Mancano medici e a Lungano non è garantito il servizio di Continuità Assistenziale. La Usl ricorre ai medici di Amelia

In relazione alle preoccupazioni espresse dal sindaco di Lugnano in Teverina, Gianluca Filiberti, riguardo le difficoltà a reperire medici di medicina generale sia a ciclo di scelta (assistenza primaria) che a rapporto orario (continuità assistenziale), l’Azienda Usl Umbria 2 conferma purtroppo le criticità riscontrate: “Malgrado lo sforzo e l’impegno costanti e quotidiani della direzione strategica e degli uffici competenti nell’attivare, con la massima tempestività, tutte le procedure per la copertura delle carenze assistenziali”.

Lugnano, al momento non è possibile riaprire il servizio di Continuità Assistenziale per mancanza di medici

l’Usl comunica che, dall’inizio dell’anno, sono stati pubblicati a tal fine ben tre avvisi in ogni settore della medicina generale che non hanno avuto gli esiti sperati. “In conseguenza di ciò – si legge in una nota dell’Usl – non è possibile al momento prevedere una immediata riapertura del servizio di Continuità Assistenziale nel comune di Lugnano in Teverina, riapertura che comunque rimane per l’azienda sanitaria un obiettivo importante da perseguire”.