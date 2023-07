Lucrezia Mancini dallo Spoleto Nuoto agli Europei Juniores con la Nazionale - Tuttoggi.info

Lucrezia Mancini sarà la più giovane italiana a partecipare ad una gara internazionale non avendo compiuto ancora 15 anni

Spoleto Nuoto è orgogliosa di annunciare che la sua giovane e talentuosa atleta, Lucrezia Mancini, è stata convocata per rappresentare l’Italia ai prossimi Europei Juniores di nuoto. Lucrezia, di soli 14 anni, si è dimostrata una delle nostre nuotatrici più promettenti, avendo raggiunto risultati eccellenti nelle gare di rana. Lucrezia, che nei 200 è risultata essere la settima ranista assoluta italiana, a marzo ha ottenuto due medaglie d’oro agli ultimi campionati Italiani di categoria stabilendo inoltre due record della manifestazione imbattuti da 14 anni.

La Nazionale Italiana, il suo Direttore Tecnico Marco Menchinelli ed il suo Commissario Tecnico, Cesare Butini, hanno riconosciuto il telento e l’impegno della ragazza, selezionandola per rappresentare il nostro Paese alla prestigiosa competizione che si terrà a Belgrado fino al 9 luglio 2023.

I campionati Europei Juniores sono aperti ai nati dal 2005 al 2009, pertanto Lucrezia sarà la più giovane italiana a partecipare ad una gara internazionale non avendo compiuto ancora 15 anni.

Questa convocazione è una grande opportunità per la giovane ranista che potrà dimostrare le sue abilità su uno dei palcoscenici più importanti del nuoto internazionale.

Il lavoro svolto da Lucrezia Mancini (agli ordini dei tecnici Piero Santarelli e Daniele Luciani) il suo impegno e la sua costanza sono stati ben ripagati con questa prestigiosa convocazione. Questo riconoscimento non solo premia la sua abilità, ma è un ulteriore motivazione per continuare ad impegnarsi durante i prossimi giorni di preparazione per lo storico evento.

Dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra della Spoleto Nuoto augurano a Lucrezia un Europeo ricco di soddisfazioni e risultati sportivi di livello.