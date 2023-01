Luci spente alla Cascata delle Marmore, M5S: "Ennesima umiliazione per Terni" - Tuttoggi

Movimento Cinque Stelle: “Gli impianti di grande derivazione idroelettrica del ternano continuano a macinare utili da record ma la nostra città sprofonda“

“Gli impianti di grande derivazione idroelettrica del ternano continuano a macinare utili da record ma la nostra città sprofonda, e il Comune di Terni arriva persino a spegnere le luci dei sentieri del parco della Cascata. Il tutto mentre la giunta Tesei tiene in ostaggio una legge regionale resa obbligatoria da direttive nazionali che prevedono che parte consistente dei canoni idroelettrici debbano tornare nelle casse dei Comuni sia in forma provvidenze economiche sia sotto forma di cessione di quote di energia”.



“La Cascata delle Marmore è un bene che appartiene ai ternani“

“La Cascata delle Marmore è un bene che appartiene ai ternani: da anni esortiamo con costanza chi governa la città per fare in modo che a Terni tornino quelle risorse che oggi vengono letteralmente depredate. Abbiamo chiesto alla governatrice Tesei durante la crisi energetica del secolo di attivarsi con Enel per creare un nuovo patto a favore delle famiglie umbre: la risposta sono le luci spente intorno alla Cascata e in tante vie della città”.