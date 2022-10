Lotteria del Chianelli, ecco i fortunati tra i generosi

Ma la solidarietà resta in primo piano: i proventi della lotteria verranno infatti destinati al progetto di ampliamento del Residence “Daniele Chianelli”: altri 20 alloggi in cui ospitare i malati – bambini, ragazzi e adulti – affetti da tumori pediatrici, leucemie, linfomi, mielomi, insieme alle proprie famiglie. A questo si aggiunge anche un importante servizio per i dipendenti di ospedale e università grazie all’asilo nido, la scuola materna per i bimbi da zero a sei anni e il nido d’argento per accogliere anziani autosufficienti. Musica e divertimento grazie alla banda gli Sbandati marching Band che si è esibita per gli ospiti allietando il pomeriggio.

Questi i numeri estratti:

1. Una Fiat Panda MY 22 1.0 Hybrid numero estratto: 07851

2. Un buono viaggio da 600 euro numero estratto: 02459

3. Un buono viaggio da 400 euro numero estratto: 00325

4. Un Televisore 40” numero estratto: 04152

5. Uno Smartphone numero estratto: 08290

6. Un iRobot Roomba numero estratto: 06095

7. Una Bicicletta MTB numero estratto: 04601

(nella foto di archivio la presentazione del progetto dell’ampliamento del Chianelli)