Lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti, prefetto di Terni e sindaco di Narni sottoscrivono "Scuole sicure" - Tuttoggi

Il commento del prefetto di Terni

Il protocollo è finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno a valere sul Fondo per la sicurezza urbana. Il prefetto Bruno, da parte sua, ha evidenziato “l’importanza determinante di tali finanziamenti per assicurare l’attuazione di attività e iniziative tese a ridurre il rischio dell’avvicinamento dei ragazzi in età scolare alla drammatica realtà degli stupefacenti, che, oltre a costituire l’anticamera di dipendenze e marginalità, alimentano un mercato senza scrupoli da cui bisogna imparare a stare lontani sin da piccoli”.

Lucarelli: “Questo finanziamento è motivo di orgoglio”

“Questo finanziamento – ha aggiunto il sindaco Lucarelli – è motivo di orgoglio. L’uso delle sostanze stupefacenti è un problema che affligge i giovani: per affrontarlo è necessario anche un lavoro di prevenzione”.

Gli interventi da adottare sono specificati in una scheda progettuale; riguardano, principalmente, l’attivazione di sistemi di videosorveglianza in prossimità dei plessi scolastici, nel centro storico e a Narni Scalo.