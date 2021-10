Lotta alle contraffazioni: giocattoli, olio e moda sequestrati allo stand ADM

I funzionari umbri consentiranno di conoscere e approfondire i controlli sulla sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy

Successo per l’iniziativa della Agenzia delle Dogane e Monopoli che da ieri mattina (sabato 16) è presente lungo Corso Vannucci a Perugia su invito dell’amministrazione comunale.

Presso lo stand, che resterà aperto fino a domenica 24 ottobre, i funzionari umbri consentiranno di conoscere e approfondire i controlli sulla sicurezza dei prodotti e la tutela del Made in Italy ma anche altre tematiche come le opportunità in tema di export al di fuori dell’Unione Europea, le agevolazioni fiscali su prodotti energetici (gasolio agricolo, gpl), il rilascio di autorizzazioni a imposta agevolata per la produzione di forza motrice.

In mostra alcuni reperti contraffatti del mondo della moda sequestrati al termine di controlli e operazioni compiute dai funzionari doganali, nonché una slot machine e un videogame con relativa apparecchiatura elettronica in grado di accertare le macchine da gioco illegali. Molto apprezzate le presentazioni dei tecnici del Laboratorio chimico di Livorno che, grazie all’ausilio di alcune attrezzature, hanno mostrato come si effettuano i controlli sui giocattoli per bambini, spesso pericolosi quando non realizzati nel rispetto delle norme vigenti.

Dal 20 subentreranno I chimici di Cagliari che effettueranno esami organolettici dell’olio extravergine di oliva, le analisi svolte sul grano ma anche quelle sui carburanti, spesso oggetto di contraffazione.

Di ieri la visita degli studenti dell’istituto tecnico “Capitini”. Il taglio ufficiale del nastro è fissato per domani, lunedì 18 ottobre, alle ore 15 alla presenza del Direttore Territoriale, dott. Roberto Chiara, del sindaco di perugia Andrea Romizi e della presidente della Regione Donatella Tesei.