Lite tra panchine a Lecce, una giornata a Fagni | Torna Burrai

Il massaggiatore del Perugia era stato espulso nel finale per aver inveito contro la panchina leccese | Il regista arruolabile per la Reggina

Stop per una giornata a Gian Paolo Fagni, il massaggiatore del Perugia, espulso a Lecce al 41′ del primo tempo. A referto l’arbitro Giua, sulla base delle indicazioni del quarto uomo a bordo campo, ha scritto che Fagni è “uscito dall’area tecnica e, a distanza, inveito contro un componente della panchina avversaria”.

Stessa punizione inflitta al vice di Baroni, Fabrizio Del Rosso, per aver inveito contro la panchina del Perugia.

Una scaramuccia tra panchine arrivata nel finale di una partita molto combattuta e rimasta in bilico fino al triplice fischio, che ha sancito il pareggio a reti inviolate tra Lecce e Perugia.

Ma dallo staff tecnico arrivano anche buone notizie per Alvini. Il mister infatti torna ad avere a disposizione Salvatore Burrai, dopo il problema che lo ha tenuto ai box nelle ultime gare. Il regista sarà convocato per la sfida di giovedì (stadio Curi, ore 20.30)contro la Reggina. In base alle sue condizioni, Alvini deciderà se schierarlo dal primo minuto o portarlo in panchina.

Torna naturalmente disponibile sulla fascia sinistra Ciccio Lisi, che a Lecce ha scontato il suo turno di squalifica.