L'Italia è campione d'Europa, esplode la festa | Foto e video

Al rigore decisivo parato da Donnarumma un boato in tutte le città, fuochi d'artificio nel cielo di Perugia | A Foligno festa anche per Spinazzola

L’Italia è campione d’Europa, esplode la festa. La parata di Donnarumma sul rigore decisivo vale il tetto d’Europa per gli azzurri. E la gioia in tutte le piazze dell’Umbria. A Perugia, dove erano allestiti maxischermi, tra cui quello dell’Arena del Santa Giuliana, il successo è stato salutato con un boato. E nel cielo, in diverse zone, fuochi d’artificio che erano stati acquistati per l’occasione. Poi il carosello tricolore per le vie a ridosso del centro. La polizia municipale, come da disposizioni decise nel vertice in Questura, ha infatti vietato l’accesso in centro da largo Cacciatori delle Alpi.

Grandi festeggiamenti anche a Terni, Città di Castello, Spoleto e nella Foligno di Leonardo Spinazzola, sfortunato terzino sinistro degli Azzurri.

Le lacrime di Mancini

“I ragazzi sono stati bravi, sono strepitosi” le parole di Roberto Mancini, in lacrime. “Siamo andati sotto, ma abbiamo dominato” ha detto il ct. Che rivolto ai tifosi in Italia ha aggiunto: “Spero che festeggino”.

Festa in piazza