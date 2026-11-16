L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 vola in alto: ottenuto il prestigioso riconoscimento “Early Adopter” da Cambridge - Tuttoggi.info

Spoleto compie un balzo straordinario nel futuro dell’istruzione e dell’internazionalizzazione scolastica grazie a un traguardo che fa già scuola in tutta la regione. L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 si è infatti aggiudicato l’ambito e prestigioso riconoscimento di “Early Adopter” da parte di Cambridge, raggiungendo il traguardo di essere il primo istituto in assoluto nella città del Festival ad aver adottato questo innovativo percorso formativo, e tra i primissimi in tutta l’Umbria. Un risultato eccezionale reso possibile dall’attivazione in questo anno scolastico di ben cinque sezioni Cambridge, di cui due nella scuola primaria Sordini e tre nella scuola secondaria di primo grado Pianciani-Manzoni, che trasformano la scuola in un vero e proprio apripista territoriale per una didattica all’avanguardia in cui la lingua inglese diventa una chiave d’accesso fondamentale per le sfide di domani.

Il cuore di questo progetto ambizioso risiede in un approccio metodologico integrato e completo, che unisce la preparazione mirata alle certificazioni Cambridge English a materiali didattici di eccellenza. Il programma prevede l’affascinante metodologia CLIL, con lezioni di materie curricolari insegnate in inglese direttamente dai docenti interni dell’istituto, affiancate da sessioni pomeridiane di potenziamento linguistico tenute da esperti madrelingua. Questo percorso coinvolge direttamente le classi prime di diversi plessi: la prima A della scuola primaria Sordini, la prima A e la prima B della secondaria di primo grado Manzoni, e la prima E della secondaria di primo grado Pianciani.

Per le famiglie e gli studenti delle scuole secondarie il cammino è già entrato nel vivo: dopo gli appuntamenti inaugurali, e gli incontri introduttivi tra genitori e docenti madrelingua, le attività sono iniziate subito e si stanno svolgendo in un clima sereno ed entusiasmante. Diventare “Early Adopter” significa offrire ai ragazzi una marcia in più, inserendoli in un percorso formativo che apre le porte a un futuro senza confini. Le certificazioni Cambridge, riconosciute a livello globale da più di 25.000 organizzazioni in tutto il mondo tra università e grandi aziende internazionali, garantiscono una validità permanente e offrono agli studenti spoletini l’opportunità concreta di misurare i propri progressi e di costruire solide competenze linguistiche e trasversali. L’Istituto Comprensivo Spoleto 2 dimostra così una visione lungimirante, capace di coniugare l’eccellenza internazionale con le radici del territorio, offrendo alla comunità una scuola viva, moderna e profondamente proiettata nel domani.

Luogo: Istituto Comprensivo Spoleto 2, via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA