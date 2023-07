Lirico Sperimentale, grande serata all'Opera a Scheggino - Tuttoggi.info

In Piazza Carlo Urbani arrivano le voci vincitrici del Concorso Comunità Europea per Giovani cantanti lirici

Dopo il successo dei concerti già realizzati dai cantanti del Teatro Lirico Sperimentale a Spoleto e a Riano, tornano sul palcoscenico domani – sabato 28 luglio 2023, ore 21.30 in Piazza Carlo Urbani a Scheggino – le voci vincitrici del Concorso Comunità Europea per Giovani cantanti lirici del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” (ed. 2022 e 2023).

Il ricco programma proporrà diversi brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Francesco Cilea, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini.

Protagonisti della serata le voci dei soprani Elena Antonini, Mariapaola Di Carlo, Rosa Vingiani e del tenore Jesus Hernandez Tijera.

La serata è in collaborazione con il Comune e la Proloco di Scheggino,nell’ambito della manifestazione Neraviglioso e della rassegna organizzata del Teatro Lirico Sperimentale Concerti d’estate.

L’evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti . Per informazioni; +39 0743.221645, 366.1767608.

I cantanti del Teatro Lirico saranno poi protagonisti nei prossimi concerti della rassegna Concerti d’estate: domenica 30 luglio 2023 alle ore 21.30 in piazza Santa Marina a Castel Ritaldi in collaborazione con il comune e la proloco di Castel Ritaldi; martedì 1 agosto 2023 alle ore 18.30 presso il Chiostro di San Nicolò a Spoleto in collaborazione con il comune di Spoleto e le biblioteche Carducci e Carandente, nell’ambito della manifestazione Accade d’estate a Spoleto; venerdì 4 agosto 2023 alle ore 21.00 in piazza Aldo Moro a Cascia in collaborazione con il Comune, la Proloco e la Corale Santa Rita di Cascia nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate a Cascia.

Le attività 2023 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura; Regione Umbria; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini; Meccanotecnica Umbra S.p.a.; BCC della Provincia Romana; Monini S.p.a.; Urbani Tartufi S.r.l. e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno e Todi. La stagione gode del patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria.