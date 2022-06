Lirico Sperimentale, associazioni cittadine entusiaste del programma della stagione 2022 - Tuttoggi

Sala Pegasus di Spoleto gremita di pubblico e di rappresentanti delle Associazioni cittadine, "Verremo tutti a teatro"

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ha affollato di pubblico la Sala Pegasus di Spoleto lo scorso martedì 21 giugno, in occasione del Concerto “Musica d’Archivio” che vedeva protagoniste le giovani voci dei partecipanti del 76° Corso di Avviamento al Debutto.

I giovani Cantanti debuttanti, visibilmente emozionati, si sono esibiti in una sala gremita di gente in ogni ordine di posto. Ad applaudirli con entusiasmo vi erano i rappresentanti delle Proloco spoletine, in particolare di quelle di San Brizio e di Protte con i rispettivi presidenti Francesca Maso e Walter Ceri.