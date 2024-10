L’esonero ufficiale di Formisano, l’arrivo di Zauli, il cambio conferenza stampa: il lunedì rivoluzione del Grifo

E’ un lunedì che rivoluziona la storia del Grifo, almeno quella recente. Una giornata che all’indomani della pessima sconfitta rimediata al Curi contro il Milan Futuro, sotto gli occhi del presidente Faroni in tribuna, ha portato alla rimozione di Formisano, poi ufficializzata dalla società con questa nota diramata alle 12.26:

AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Alessandro Vittorio Formisano dalla guida tecnica della prima squadra.

A mister Formisano e al vice Valerio Pignataro vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati in tutti questi anni.

A loro i migliori auguri per il prosieguo di carriera.

Esonero che a Formisano è stato comunicato di persona nelle prime ore di lunedì insieme al suo vice Valerio Pignataro.

Verso le 12, poca prima quindi della nota della società in cui si comunica l’esonero di Formisano, ma non ancora la nuova guida, è arrivato con la sua auto Lamberto Zauli, scelto per la successione.

L’allenamento previsto per la mattinata per preparare l’impegnata trasferta in terra sarda è stato rinviato al pomeriggio. Nel quale era prevista inizialmente la conferenza stampa del presidente Faroni, convocata nei giorni scorsi, che sarà sostituita probabilmente dalla presentazione del nuovo allenatore.

(notizia in aggiornamento)