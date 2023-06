Lerchi, nel centro abitato istituito limite di 30 km/h - Tuttoggi.info

Ordinanza della Polizia municipale, il limite scende sotto i 50 km/h previsti finora | Il provvedimento è finalizzato a migliorare sicurezza stradale e tutelare pedoni e residenti, entrerà in vigore appena sarà apposta la segnaletica

Tutti i veicoli a motore dovranno percorrere l’intero tratto della strada regionale 221, che attraversa l’abitato di Lerchi, alla velocità massima di 30 km/h.

E’ quanto stabilisce l’ordinanza n° 166 della Polizia Locale di Città di Castello, che ha abbassato il limite di 50 km/h previsto finora (era stato pure installato di recente un box autovelox) lungo la direttrice stradale di competenza provinciale, dall’intersezione con via Dei Mastri ai cartelli stradali di inizio e fine del centro abitato della frazione (nella foto), posti in prossimità di via dell’Emigrante.

Il provvedimento – assunto con il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio Manutenzione e tutela stradale del Servizio Viabilità della Provincia di Perugia – è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e a tutelare l’incolumità di utenti della strada, residenti e di chi usufruisce dei servizi situati nella zona.

L’intenso flusso di traffico quotidiano, contraddistinto in particolare dal passaggio di diversi mezzi pesanti, richiede infatti di stabilire condizioni di percorrenza compatibili con la presenza di attraversamenti pedonali, di una strettoia, di intersezioni con strade laterali, di edifici in continuità posti su ambo i lati della strada, di una chiesa, plessi scolastici, attività commerciali e un ufficio postale. L’ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della segnaletica stradale necessaria da parte del Servizio Viabilità del Comune di Città di Castello.