"Legend Team" di Colombella protagonista del Campionato italiano giovani corsa a ostacoli

La formazione umbra è stata quella che si è presentata con il maggior numero di atleti e ha raccolto ottimi risultati

Sabato 30 si è svolto a Villar Dora (To) la tappa del Campionato Italiano Giovani OCR (Obstacle Course Race), che ha visto la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da diverse regioni d’Italia.

Più di 30 i ragazzi sotto i 15 anni presenti tesserati con la società Legend Team di Colombella (PG). Ottimi i risultati raggiunti con un primo posto, un secondo e due terzi posti, ai quali si aggiungono diversi piazzamenti a ridosso del podio, nella varie categorie. L’Umbria è stata la ragione con più partecipanti, segno del gran lavoro svolto e di un crescente interesse per questo sport.

Che cos’è questo sport

OCR è una gara che abbina corsa e superamento di ostacoli sia naturali che artificiali, richiede spirito di sacrificio e forza di volontà.

L’allenatrice

L’allenatrice Noemi Orologio, vero punto di forza del movimento regionale Umbro, si dichiara “soddisfatta per i risultati raggiunti e pronta ad allenare i ragazzi per le prossime sfide. Un plauso a tutti gli atleti che hanno dimostrato il loro valore ma cosa più importante il rispetto delle regole e la voglia di cimentarsi in uno sport nuovo e di alti valori morali“.