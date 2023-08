Lega Pro, ecco il calendario: il Perugia debutta a Lucca, prima in casa col Pescara

Nel Girone B anche Ancona, Pescara, Arezzo, Cesena, Spal e Juventus Next Gen

Ufficializzati i gironi e i calendari della Lega Pro. Il Perugia, in attesa di una sentenza favorevole in Consiglio di Stato sul ricorso per la riammissione in B, è stato inserito nel Girone B, insieme all’altra umbra, il Gubbio. Girone in cui militano anche le vicine Ancona, Arezzo, Fermana, Vis Pesaro e Cesana, il Pescara con il quale i Grifoni persone il playout per la permanenza in B, la Spal che aveva fatto ricorso proprio contro i biancorossi per sperare nella riammissione in caso di esclusione del Lecco. Nel girone anche la Juventus Next Gen.

GIRONE B

Ancona

Arezzo

Carrarese

Cesena

Entella

Fermana

Gubbio

Juventus Next Gen

Lucchese

Olbia

Perugia

Pescara

Pineto

Pontedera

Recanatese

Rimini

Sestri Levante

Spal

Torres

Vis Pesaro

Il calendario del Perugia

Il Perugia debutterà il 3 settembre a Lucca, prima in casa il 10 settembre contro il Pescara. Derby con il Gubbio il 12 novembre (andata) e 17 marzo (ritorno). L’ultima di campionato il 28 aprile a Cesena.

Il calendario del Gubbio

Il Gubbio debutta in casa contro il Pineto, per poi fare visita all’Ancona. Ultima di campionato al Barbetti contro il Rimini.

Gli altri gironi:

Girone A

Albinoleffe

Alessandria

Arzignano

Atalanta U23

Fiorenzuola

Giana

Legnago

Lumezzane

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Vicenza

Virtus Verona

Girone C

Avellino

Benevento

Brindisi

X (Casertana)

Catania

Cerignola

Crotone

Foggia

Francavilla

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Messina

Monopoli

Monterosi

Picerno

Potenza

Sorrento

Taranto

Turris

Qui tutti i calendari, anche degli altri gironi.