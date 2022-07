Lega Foligno, esce anche Michele Bortoletti

E' il terzo consigliere dall'inizio dell'anno ad aver abbandonato il Carroccio

Domenico Lini, Caterina Lucangeli e ora Michele Bortoletti. Terza uscita dal gruppo della lega in consiglio comunale a Foligno. Con una comunicazione al sindaco Stefano Zuccarini, al presidente del consiglio Lorenzo Schiarea e al segretario comunale Paolo Ricciarelli, il consigliere comunale annuncia che “a far data dal 30 luglio p.v. lascerà il Gruppo consiliare Lega Salvini per entrare a far parte del Gruppo Misto”.

Bortoletti resta in maggioranza

Quello di Bortoletti dovrebbe andare a configurarsi come un atteggiamento più simile a quello di Lini che della Lucangeli. Bortoletti non sembra infatti avere alcuna intenzione di uscire dalla maggioranza e di negare il sostegno al sindaco Stefano Zuccarini.