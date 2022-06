Lucangeli lascia la maggioranza: “Ecco perché me ne vado”

Il valore dell’amicizia per Lucangeli

La consigliera ha sottolineato poi quanto sia contato il concetto di amicizia: “da neofita della politica, nelle scelte che ho intrapreso: in primis nell’aiutare un amico e poi nel lasciare la Lega. Il ruolo di consigliere e la sua funzione senza vincolo di mandato, come cita l’articolo 67 della Costituzione italiana, mi indica una direzione ben precisa: rispondere solo alla mia coscienza, senza farmi prendere per il braccio e per il bavero da qualcosa che non mi piace. Dire ‘la lega si serve e non ci si serve’ è facile, più difficile è attuarlo. Nella mia ho fatto della libertà un dogma, un bene da tutelare ad ogni costo, figurarsi seguire passivamente dei voleri e delle decisioni prese da altri e non condivise. Pensare e peggio credere che gli altri siano sempre più sciocchi e convincersi che non abbiano gli attributi è un errore marchiano che se protratto nel tempo può avere effetti poco graditi“.

“Prossime scelte in conoscenza e coscienza”

La decisione è stata quindi questa: “Le mie future scelte, nella massima assise comunale, andranno nella direzione della mia conoscenza e coscienza per il bene della città e dei miei elettori, che conosco uno ad uno. In futuro vedremo se avrò avuto ragione“.