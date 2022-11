Le offerte di lavoro a Perugia, Corciano e Foligno

Addetto/a al magazzino full time edautomunito per un’azienda di Corciano.La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà della verifica dei documenti di trasporto e della ricezione della merce, della spunta della stessa e del suo stoccaggio nelle apposite aree dedicate, oltre che della sua preparazione per spedizioni o consegna ai clienti. Requisiti richiesti sono esperienza nella mansione di almeno un anno, serietà e motivazione e disponibilità immediata. Contratto di assunzione di 3 mesi, con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Addetto/a alle buste paghe e contributi full time, per importante studio di consulenza di Perugia. La figura sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà dell’elaborazione dei dati relativi alla retribuzione del personale dipendente di un’azienda e della gestione di altre pratiche connesse al rapporto di lavoro tra i dipendenti e l’azienda. Sono richiesti motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e di problem solving. Sono previste crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio e formazione continua;

Assistente alla poltrona full timeper uno studio dentistico di Perugia.La risorsa sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante, si occuperà della preparazione della postazione di lavoro del dentista, della preparazione di materiali dentali, dell’assistenza durante gli interventi sui pazienti e della pulizia e sterilizzazione degli strumenti per le operazioni odontoiatriche. Si richiedono attestato ASO, proattività e motivazione e disponibilità immediata. Inserimento diretto in azienda con contratto di apprendistato;

Progettista Junior full time per un’azienda di Foligno. La figura ricercata sarà inserita in un ambiente dinamico e stimolante, si occuperà dello sviluppo di parti di progetti per prodotti per la casa e la persona, sviluppando prevalentemente elementi meccanici, realizzerà prototipi e test di funzionamento, si interfaccerà con la produzione e l’area assistenza tecnica. Sono richiesti diploma Its, comprovata conoscenza degli attuali sistemi di modellazione solida in ambito meccanico (preferibilmente Creo di PTC), conoscenza della manifattura additiva (stampa 3D), adeguata conoscenza della lingua inglese, motivazione e flessibilità e disponibilità immediata. Si offre tirocinio extra-curriculare o apprendistato.

