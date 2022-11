"Le Crete", Pavanelli contro l'ampliamento della discarica: "Decisione pericolosa" - Tuttoggi

Ampliamento discarica di Orvieto: Pavanelli deposita un'interrogazione ai ministri della Transizione ecologica e della Cultura in seguito alla decisione della Giunta regionale.

Ampliamento della discarica “Le Crete” di Orvieto: la deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli ha depositato un’interrogazione ai ministri della Transizione ecologica e della Cultura, in seguito alla “pericolosa decisione della Giunta regionale dell’Umbria”.

“L’ampliamento sarebbe una scelta miope perché non terrebbe assolutamente in considerazione le caratteristiche ambientali né il contesto economico in cui si trova l’impianto, a pochi metri da un’area agricola di assoluta preminenza per l’interesse dell’intera Regione”, si legge in una nota della pentastellata.