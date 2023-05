Lavoro, l'Osservatorio di Bologna "Da inizio anno morti 410 lavoratori" - Tuttoggi.info

In occasione della Festa del Lavoro l'Osservatorio di Bologna rende noti i dati relativi ai morti e agli infortuni da inizio anno

In occasione della Festa del Lavoro, l’Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro (l’unico osservatorio che monitora i morti sul lavoro in Italia), ha diffuso i dati relativi all’ultimo anno. Secondo l’Osservatorio, dall’inizio dell’anno, sono morti complessivamente 410 lavoratori, di questi 245 sui luoghi di lavoro, gli altri sulle strade e in itinere e in altri ambiti lavorativi: per noi chiunque che muore mentre svolge un lavoro è considerato un morto sul lavoro, ci sono tutti anche chi ha un’assicurazione diversa da INAIL o che muore in nero. Nel 2022 i lavoratori morti per infortuni sono stati 1499, 757 di questi sui luoghi di lavoro gli altri sulle strade e in itinere, nel 2022 le donne morte per infortunio sono stata 15 sui luoghi di lavoro ma ben 123 in itinere, gli stranieri già oltre il 15%, gli anziani ultra sessantenni sono stati uno su quattro, soprattutto in agricoltura e in edilizia

Morti e infortuni sul lavoro

Dal 1° gennaio 2008, anno di apertura dell’Osservatorio al 31 dicembre 2022 , sono morti complessivamente 19519 lavoratori, di questi 9.489 per infortuni sui luoghi di lavoro. ma purtroppo sulle strade e in itinere sfuggono comunque diversi lavoratori.Le ore impiegate in questi 15 anni di monitoraggio con lavoro volontario sono state oltre 29.000Continuano ad alterare la percezione del fenomeno con dati parziali e assurdi anche nel 2023 con “indici occupazionali” quando il 30% dei morti non ha nessuna assicurazione o hanno un’assicurazione diversa da INAIL che diffonde solo i propri morti

41 gli schiacciati dal trattore alcuni con motozappa

27 i morti nell’autotrasporto

20 i boscaioli morti

11 i morti in lavori domestici

27 gli stranieri morti sui luoghi di lavoro sono tutti giovani che hanno meno di 60 anni, se li contiamo come fa INAIL che esclude dalla “conta” i lavoratori anziani e in “nero” sono già il 25% dei morti sui luoghi di lavoro e diventeranno sempre di più.

I morti sul lavoro per Regione e Provincia

Di seguito i morti sui luoghi di lavoro nelle Regioni e Province. I morti sul lavoro sono segnati nella provincia dove è avvenuto l’infortunio mortale e non in quella di residenza.

I morti sui LUOGHI DI LAVOROnelle Regioni e Province nel 2023 senza i morti sulle strade e in itinere e autostrade. Non a carico delle Regioni, gli altri morti per incidenti di autotrasportatori in autostrada, morti in mare fuori delle acque territoriali. Attenzione tra parentesi nelle regioni ci sono anche i lavoratori morti sul lavoro sulle strade in itinere e in altri ambiti lavorativi, ma per i morti sulle strade e in itinere è difficile che siano esaustivi.

LOMBARDIA 33 (58) Milano (4), Bergamo (4), Brescia (10), Como (4), Cremona (), Lecco (2), Lodi (), Mantova (2), Monza Brianza (2), Pavia (2) Sondrio (1), Varese(1) VENETO 27 (41) Venezia (3), Belluno (1), Padova‎ (3), Rovigo (2), Treviso (4), Verona (7), Vicenza (3) ) CAMPANIA 20 (36) Napoli (5), Avellino (3), Benevento (1), Caserta (7), Salerno (5) PIEMONTE 17 (28) Torino (4), Alessandria (2), Asti (3), Biella (), Cuneo (2, Novara (1),Verbano-Cusio-Ossola (4) Vercelli (2 EMILIA ROMAGNA 16 (26) Bologna (1), Rimini () Ferrara ( ) Forlì Cesena (3) Modena (6) Parma (1) Ravenna (3) Reggio Emilia () Piacenza (2) LAZIO 12 (20) Roma (6), Viterbo (1) Frosinone () Latina (3) Rieti (1) TOSCANA 16 (26) Firenze (3), Arezzo (2), Grosseto (3), Livorno (), Lucca (3), Massa Carrara () Pisa‎ (2), Pistoia (), Siena (2) Prato (1) SICILIA 17 (27) Palermo (4), Agrigento (1), Caltanissetta (), Catania (1), Enna (1), Messina (6), Ragusa (1), Siracusa (2), Trapani‎ (2) MARCHE 7 (11) Ancona (2), Macerata (), Fermo (), Pesaro-Urbino (4), Ascoli Piceno (1) UMBRIA 6 (9) Perugia (4) Terni (1)TRENTINO ALTO ADIGE 7 (12) Trento (4) Bolzano (3 PUGLIA 11 (19) Bari (3), BAT (1), Brindisi (2), Foggia (2), Lecce (2) Taranto (1) SARDEGNA 5 (8 ) Cagliari () Carbonia-Iglesias (), Medio Campidano (1), Nuoro (), Ogliastra (), Olbia-Tempio (), Oristano (1), Sassari (3).Sulcis iglesiente ()FRIULI VENEZIA GIULIA 6 (9) Pordenone (4) Trieste (1) Udine () Gorizia () CALABRIA 5 (8) Catanzaro (2), Cosenza (1), Crotone () Reggio Calabria (1) Vibo Valentia (1) )ABRUZZO 4 (7) L’Aquila (1), Chieti (1), Pescara () Teramo (2)LIGURIA 3(5) Genova (1), Imperia (1) La Spezia (1), Savona () BASILICATA 2 (4) Potenza (2) Matera () VALLE D’AOSTA 2 (3) Molise 1 (2) Campobasso () Isernia (1).