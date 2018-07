Lavoro, il Comune cerca rilevatori statistici

Opportunità di lavoro a chiamata in Comune. Scade venerdì 6 luglio alle ore 12 il termine ultimo per presentare al Comune di Perugia la domanda per essere inseriti tra i rilevatori statistici per il triennio 2018-20, come da avviso pubblicato dall’Ufficio Servizi al cittadino lo scorso 21 giugno.

La domanda va presentata utilizzando e compilando in ogni parte il modello allegato all’avviso e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Perugia. Tre le modalità di invio:

– con lettera raccomandata a.r. al Comune di Perugia, Ufficio protocollo, Palazzo Grossi, Piazza Morlacchi 23 06123 Perugia. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere posta la dicitura “Contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per la formazione di un elenco comunale dei rilevatori statistici”. Per la validità della ricezione farà fede il timbro postale di spedizione;

– presentata direttamente all’Ufficio protocollo;

– tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it.

I candidati devono essere maggiorenni ed in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento). La validità dei titoli conseguiti presso uno Stato dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti in Paesi extracomunitari, dichiarati quale requisito di ammissione alla selezione, è richiesta la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatico – consolare italiana competente per territorio unitamente alle copie autenticate del titolo di studio e della relativa traduzione, al fine di consentire le opportune valutazioni circa il

riconoscimento del titolo di studio.

All’esito della valutazione dei titoli, la commissione stilerà la graduatoria. I rilevatori ammessi opereranno per le indagini statistiche organizzate dal Comune di Perugia, per i censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni e per le varie indagini campionarie Istat effettuate dal Comune secondo il calendario previsto dal PSN (Programma Statistico Nazionale).

L’Ufficio comunale di Statistica effettuerà i controlli di qualità sulle indagini svolte in attuazione attualmente della determinazione dirigenziale dell’ U.O. Servizi URP, demografici e statistici n. 74/2013 secondo la quale la mancata correttezza dell’attività svolta dall’incaricato potrà dare luogo a richiamo verbale, richiamo scritto e revoca dell’incarico conferito con conseguente cancellazione dall’elenco dei rilevatori statistici. In caso di richiamo verbale, il compenso verrà decurtato di un importo proporzionale al danno causato da quantificarsi di volta in volta, mentre non verrà corrisposto alcun compenso contrattuale nel caso di richiamo scritto o di revoca dell’incarico.

