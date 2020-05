Lavori sul Raccordo, percorso a ostacoli e traffico in tilt

Un’Odissea uscire in auto da Perugia. Ed anche transitare sul Raccordo, interessato da una serie di cantieri in contemporanea per il risanamento profondo della pavimentazione tra Ponte San Giovanni e Magione per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Innesto E45 (Ponte San Giovanni)

Particolarmente critica la situazione all’innesto con la E45 a Ponte San Giovanni. E’ stata riaperta la rampa di immissione sul raccordo in direzione Perugia/Firenze per il traffico proveniente da Terni/Roma (E45).

Ma da oggi (giovedì 28 maggio) il cantiere si è spostato sulla rampa di immissione sulla E45 in direzione Cesena per il traffico proveniente da Perugia/Firenze.

Chi deve recarsi in direzione Cesena – Foligno deve proseguire in direzione opposta (verso Terni – Roma) e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello. Per il traffico proveniente da Bettolle e diretto a Ponte San Giovanni è consigliata l’uscita allo svincolo di Piscille, con prosecuzione lungo la viabilità locale.

Il completamento di questa fase è previsto entro domenica 7 giugno.

Questa mattina si è creata una lunga fila tra le gallerie fino allo svincolo di Ponte San Giovanni. Con una percorrenza media per quel tratto di circa 30 minuti.

Svincolo San Faustino

Sono stati ultimati anche gli interventi sulle rampe dello svincolo di San Faustino in direzione Bettolle.

Il cantiere si è quindi spostato sulle rampe dello stesso svincolo in direzione Ponte San Giovanni, dove i lavori saranno ultimati entro sabato prossimo, 30 maggio.

In alternativa il traffico in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni potrà utilizzare lo svincolo di Prepo.

Svincolo di Prepo

Dalla prossima settimana sarà invece interessato dai lavori lo svincolo di Prepo, che sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita in direzione Ponte San Giovanni. Oltre alle rampe, i lavori di risanamento riguarderanno anche l’asta principale, dove il transito sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Il cantiere comporterà anche la chiusura temporanea dell’ingresso dello svincolo di San Faustino in direzione Ponte San Giovanni.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 10 giugno.

Anas: al lavoro h24

L’avvio dei cantieri, inizialmente previsto per l’estate – spiega Anas – è stato anticipato in accordo con gli Enti locali in considerazione del calo del traffico dovuto alla chiusura delle scuole per l’emergenza Covid. Inoltre, per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in più fasi successive. L’ultimazione è prevista a settembre.