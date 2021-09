Lavori sulla rete elettrica, molte vie del centro storico rimarranno senza corrente - Tuttoggi

E-Distribuzione effettuerà l'intervento venerdì 10 settembre sulle cabine di Piazza Santa Chiara e Piazza XXIX Marzo

E-Distribuzione ha comunicato che il prossimo venerdì 10 settembre verrà interrotta l’energia elettrica su Rete MT 20 KV in due zone del centro storico di Orvieto, in cui saranno effettuati gli interventi necessari per il rinnovamento tecnologico della rete, finalizzato al miglioramento del servizio e alla riduzione dei tempi di selezione di eventuali guasti con tecnologia da remoto.

Gli interventi riguarderanno gli impianti ricadenti sulle cabine di:

▪ Piazza Santa Chiara – dalle ore 00.00 alle ore 08.00 relativamente a: via Clementini, via Muzio Cappelletti, via Alberici, via Ippolito Scalza, Piazza Cacciatori del Tevere, via Lupicini, Piazza Santa Chiara, via dei Muffati, Piazza Clementini, Piazza Febei, via dei Marsciano, via Lorenzo Maitani, via Ghibellina, vicolo Lupicini, Piazza Buzi.

▪ Piazza XXIX Marzo – dalle ore 01.30 alle 05.30 riguardante le seguenti vie e piazze: via Felice Cavallotti, vicolo della Pace, via della Pace, via di Loreto, Piazza XXIX Marzo, via del Popolo, via Arnolfo di Cambio, via delle Donne, vicolo Angelo da Orvieto, vicolo degli Orti, vicolo Reto Lungo, Corso Cavour, viale Giosuè Carducci, vicolo di Loreto, vicolo di Piazza del Popolo, piazza Corsica.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, E- Distribuzione invita pertanto gli utenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.