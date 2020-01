Lavori di Umbra Acque, cambia il traffico in via Gallenga: i percorsi alternativi - Tuttoggi

Al fine di poter eseguire i lavori di posa in opera di una condotta idrica in via Gallenga, per conto di Umbra Acque S.p.a, lavori che non possono essere eseguiti in presenza di transito veicolare regolare e auto in sosta, si prevede la chiusura al transito dell’accesso a via Gallenga/intersezione via Cortonese, nonché il divieto di sosta e il senso unico alternato in via Gallenga, nel tratto compreso fra via Cortonese e via Magnini, per il tempo necessario all’intervento.

Pertanto, dall’8 al 10 gennaio sarà fatto divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Via Gallenga, indicato con idonea segnaletica, anche notturna, e specifica transennatura, nel tratto iniziale posto all’intersezione con via Cortonese (due corsie di immissione su Gallenga).

Questi i percorsi alternativi:

– per i veicoli provenienti da Cortonese/lato Ferro di Cavallo: via Cortonese, traversa sottostante Minimetrò di collegamento a via G. Guerra, via G. Guerra, via Gallenga.

– per i veicoli provenienti da Cortonese/lato Stazione: via del Tabacchificio, via Perari, via Meazza, viale Conti, via Centova/immissione su Cortonese, via Cortonese, traversa sottostante Minimetrò di collegamento a via Guerra, via Guerra, via Gallenga.

Dal 13 gennaio, inoltre, e fino al 21 febbraio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 17,30, è fatto divieto di sosta con rimozione, con soppressione degli stalli di sosta in via Gallenga, nel tratto compreso fra via Cortonese e via Magnini, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori, Sarà, infine, istituito il senso unico alternato di marcia, disciplinato da idonea segnaletica e personale della ditta esecutrice, in via Gallenga, nel tratto compreso fra via Cortonese e via Magnini, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori. In via Gallenga e in tutte le vie adducenti sarà stabilito il limite massimo di velocità di 30 Km/h.

Si ricorda che l’inosservanza dei provvedimenti di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.