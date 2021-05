Lavori di manutenzione sulla rete idrica a Narni Scalo e Amelia - Tuttoggi

Giovedì 27 maggio sono previsti lavori sulla rete idrica a Narni Scalo e Amelia. Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center.

Sono in programma, per giovedì 27 maggio, lavori di manutenzione sulla rete idrica a Narni Scalo e Amelia. Durante gli interventi potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua.

Il Sii metterà a disposizione servizi potenziati di contact center ai numeri 800.093.966, da telefono fisso, e 0744.441562, da mobile.

Narni Scalo

A Narni Scalo il cantiere, dalle 8.30 alle 14, interesserà Via del Parco, Via Rose, Via della Pace, Via Capitonese (da incrocio Via Tuderte a Bivio Montelepre), Via Tuderte (da incrocio Capitonese verso San Gemini), Via dei Garofani, Via della Libertà, Via dei Gigli, Via dell’Olivo, Via del Molino, Via Piana, Via della Resistenza, e zone e limitrofe.

Amelia

Per quanto riguarda Amelia, invece, i lavori riguarderanno, dalla 8 alle 15, Via Farrattini, Vicolo Sdrucciolo, Vicolo Lancia, Via Alarico Silvestri, Piazza Augusto, Via Leone, Via Civitavecchia, Via Pomponia, Via Assettati, e zone limitrofe.