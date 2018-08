Lavorare in Europa, Tirocinio retribuito all’Osce

InfoEuropa della Provincia di Perugia segnala che l’OSCE, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, offre l’opportunità di svolgere presso le sue sedi attività lavorative, di ricerca e di studio per sei mesi.

È possibile candidarsi per la sessione primaverile che si svolgerà a partire da febbraio 2019. Le sedi di assegnazione possono essere Copenhagen e Vienna.

I candidati selezionati riceveranno uno stipendio di 564 euro/mese e l’alloggio gratuito.

Principali requisiti:

studi universitari o laurea in scienze politiche, diritto, relazioni internazionali

età compresa tra i 21 e i 26 anni

ottime capacità di ricerca e di scrittura e nell’uso del computer

interesse per le politiche OSCE (soprattutto quelle sugli stati ex sovietici)

eccellente conoscenza dell’inglese (lingua di lavoro)

buona conoscenza di un’altra lingua ufficiale OSCE (francese, tedesco, italiano, russo,

spagnolo)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di candidatura si rimanda alla consultazione di

questa pagina.

Scadenza: 1° ottobre 2018

