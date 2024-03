Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala al PostModernissimo - Tuttoggi.info

La proiezione al PostModernissimo di Perugia il 14 marzo alle ore 21:00, sarà accompagnata dalla regista che sarà presente in sala

Last Stop Before Chocolate Mountain di Susanna Della Sala sarà presentato al PostModernissimo di Perugia il 14 marzo alle ore 21:00. La proiezione sarà accompagnata dalla regista che sarà presente in sala.

Il film è stato presentato al Festival di Locarno, in seguito è stato il film più premiato al Festival dei Popoli di Firenze ed è stato tra i dieci documentari finalisti al premio David di Donatello 2023 come Miglior Documentario.

Il film fa parte della rassegna cinematografica Rovine d’America insieme a Stonebreakers di Valerio Ciriaci e West of Babylonia di Emanuele Mengotti.

Sulle rive di un lago tossico, nell’aspro deserto della California, c’è un luogo dimenticato dal tempo: Bombay Beach. Una volta meta di villeggiatura per celebrità come Frank Sinatra e Bing Crosby, e ora città fantasma, o città-discarica, popolata da pochi anziani ed emarginati dopo che l’inquinamento ha reso tossiche le acque del suo lago. Una terra desolata, di macerie e ruggine, dove però qualcosa inizia a cambiare con l’arrivo di alcuni artisti che, sfrattati dalle grandi città, scelgono il deserto come casa e lentamente mettono su un festival, la Bombay Beach Biennale. In questa terra desolata nasce così una comunità dove l’arte riesce, nei modi più inaspettati, a guarire gli animi.

Una matriarca britannica, un rapinatore di banche in pensione, un artista in fuga da Los Angeles e un principe italiano ci aprono le porte di un luogo magico, forse una via per una vita diversa.

Luogo: Cinema PostModernissimo, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA