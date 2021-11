Lascia libero un grande Rottwailer, multato

L'animale sulla strada, un pericolo per sé e per le persone in transito | Recuperato dai poliziotti, che poi hanno sanzionato il proprietario

Lascia libero in strada il suo Rottwailer di grandi dimensioni, denunciato il proprietario.

A chiamare la polizia è stato un residente che a Prepo si è trovato in mezzo alla strada il grosso cane. L’animale attraversava più volte la strada, tanto da rischiare di essere investito e di provocare un incidente.

Con non poche difficoltà gli agenti sono riusciti ad avvicinare l’animale, che per fortuna non si è mai dimostrato aggressivo, e a contenerlo sino all’arrivo del proprio padrone rintracciato, nel frattempo, dalla Sala operativa.

Una volta affidatogli il cane, gli agenti sanzionavano il proprietario per omessa custodia e malgoverno di animali.

(foto generica d’archivio)