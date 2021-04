Lancia bottiglia di vetro e colpisce anziano | Tifoso denunciato dopo 'festeggiamenti' Ternana - Tuttoggi

Dichiarandosi molto pentito, l'autore del deprecabile gesto si è fatto avanti ammettendo la responsabilità del fatto ed è stato denunciato

Un ternano di 35 anni, mentre festeggiava la promozione della Ternana in Serie B con altri tifosi che si erano radunati spontaneamente a piazza Tacito, ha lanciato una bottiglia di vetro in direzione di personale impiegato nel servizio di ordine pubblico in occasione dell’incontro di calcio Ternana-Avellino del 3 aprile scorso. Il lancio della bottiglia di vetro ha colpito un anziano tifoso di 78 anni, procurandogli lesioni al capo giudicate guaribili in 15 giorni.

Anziano colpito

Subito dopo il fatto sono partite le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, per risalire al responsabile del gesto che si è presentato spontaneamente in Questura. Prima che gli inquirenti potessero rintracciarlo, dichiarandosi molto pentito, l’autore del deprecabile gesto si è fatto avanti ammettendo le sue responsabilità.

Denuncia

Le sue dichiarazioni, riscontrate con le immagini riprese dalla DIGOS, sono servite a ricostruire l’accaduto. L’autore, anche se pentito, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, lesioni aggravate.

Indagini

L’attività di indagine è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Terni che – grazie all’individuazione del colpevole del gesto – auspica serenità all’ambiente, non solo sportivo, anche in vista dei prossimi impegni.