Ladri alla lavanderia automatica, doppio arresto nell'assisano - Tuttoggi

I carabinieri hanno perquisito il veicolo rinvenendo vari attrezzi da scasso, passamontagna per occultare il volto e diverse centinaia di euro in monete che, stando a quanto accertato nell’immediatezza, sarebbero state asportate da un’altra lavanderia automatica della zona di Petrignano d’Assisi. A bordo del veicolo i Carabinieri avrebbero altresì rinvenuto delle ruote di auto, anch’esse verosimilmente oggetto di furto. Il mezzo e tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due uomini sono stati accompagnati in caserma a Santa Maria degli Angeli per gli accertamenti del caso. Le indagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali hanno permesso di verificare la loro identità; denunciati per furto aggravato e ricettazione, sono stati condotti al carcere di Capanne.