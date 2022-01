Ladri acrobati, furti a ripetizione nella zona di via dei Filosofi

La denuncia dell'associazione Filofi...Amo che invita gli altri residenti a fare molta attenzione

Furti a ripetizione negli appartamenti della zona di via dei Filosofi. L’associazione Filosofi…Amo (dalla cui pagina Facebook è presa la foto) mette in guardia gli altri residenti e li invita a non esitare a chiamare il 113 in caso di movimenti sospetti.

I furti vengono in serie, da alcuni giorni. da parte di ladri acrobati, che riescono ad entrare dalle finestre, anche dei piani alti, arrampicandosi. Ma si segnalano anche ragazze e ragazze che, con una scusa, entrano nelle scale dei palazzi e poi forzano le serrature degli appartamenti.

Per questo i residenti sono invitati a fare molta attenzione.

(servizio di Tommaso Benedetti)